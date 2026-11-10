Atatürk'ün 88'inci yıl dönümünde Kapadokya semalarında posterli balonlar uçtu - Son Dakika
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Atatürk'ün 88'inci yıl dönümünde Kapadokya semalarında posterli balonlar uçtu

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Atatürk\'ün 88\'inci yıl dönümünde Kapadokya semalarında posterli balonlar uçtu
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Kapadokya'da sıcak hava balonları, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde sepetlerine asılan posterler ve Türk bayraklarıyla havalandı. Peribacaları üzerinde dalgalanan poster ve bayrakların görüntüleri, yerli ve yabancı turistlerce cep telefonuyla kaydedildi.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde yapılan hazırlıkların ardından sepetlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Türk bayrakları asılan sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi. Gökyüzünde dalgalanan Atatürk posterleri ve Türk bayrakları, peribacalarının üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından o anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkKapadokyaTurizmGüncelSon Dakika

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