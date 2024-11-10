Atatürk\'ün Anma Günü

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MUSTAFA Kemal Atatürk ölümünün 86'ncı yıldönümünde anıldı.Fatih'te Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te otoparka giren iki sürücünün araçtan inip saygı duruşunda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıldönümünde hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği durdu. Fatih Beyazıt'ta sirenler çalarken otoparka girmek üzere olan iki sürücü saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inip saygı duruşunda bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.