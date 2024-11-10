Atatürk'ün Anma Töreni Taksim'de Düzenlendi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 86'ncı yıl dönümü nedeniyle İstanbul Taksim'de anma töreni düzenlendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirmesinin 86'ncı yıl dönümünde, Atatürk için yurdun dört bir yanında saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'da da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ile çok sayıda siyasi parti, kurum ve dernek temsilcisi de katıldı.

Metroda saygı duruşu

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada metroda da yurttaşlar, saygı duruşunda bulundu.