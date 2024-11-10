Atatürk'ün Anma Töreninde Vahap Seçer'den Önemli Açıklamalar

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(MERSİN)- Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programlarına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Saygın bir ulus olmak istiyorsak Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğumuz var. Bizden sonraki kuşaklara da bunu anlatmaya, bizim bırakacağımız emanetin üzerine iyi şeyler koymaları için mücadele anlayışını aşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma programlarına katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi tören, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla resmi tören sona erdi.

Başkan Seçer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından, Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri tarafından 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' temalı konserin yapılması ve bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiir okunması ile devam eden program, Atatürk'ün hayatını konu edinen tiyatro oyununun sahnelenmesi ile sona erdi.

"Mersin'i tanımlarken, Cumhuriyetin ve Atatürk'ün kenti olarak tanımlıyoruz"

Resmi törenlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşmasında ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla, bugünkü bağımsız ve demokratik Cumhuriyeti Türk Milletine armağan eden bir lider olduğunu kaydetti. Atatürk'ün idealleri ve değerleri ışığında bir kent yaratma çabasıyla çalıştıklarını vurgulayan Seçer, Mersin'in demokratik bir kent olduğunu ve bu demokrasi havasının tüm Türkiye'ye hakim olmasını temenni ettiğini söyledi. Seçer, "Mersin'i tanımlarken, Cumhuriyetin ve Atatürk'ün kenti olarak tanımlıyoruz. Mersin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ortaya çıkardığı bir kent olduğu için demokrasi kenti diyoruz. Umut ediyorum bunu sadece Mersin'de değil tüm Türkiye'de hakim kılarız" diye konuştu.

"Cumhuriyet bir değerler bütünüdür"

Cumhuriyet'in sarsılmaz temeller üzerine kurulduğunun ve sadece bir rejim olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Seçer, "Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine, kuruluş felsefesine, Atatürk ilkelerine ve O'nun değerlerine aykırı birtakım uygulamalarla Cumhuriyet zayıflatılmaya çalışılıyorsa da Cumhuriyet sağlam temeller üzerine kuruludur, sarsmak veya ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sadece bir rejim ve yönetim şekli olarak görmemek lazım, Cumhuriyet bir değerler bütünüdür" ifadelerini kullandı.

Seçer, demokrasinin sağlam temeller üzerine oturabilmesi için Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu emanetleri korumak gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Çağdaş dünyayla rekabet eden bir millet olma yolunda büyük mücadeleler verilmesi gerekiyor. Demokrasinin sağlam temeller üzerine oturabilmesi için Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız bu emaneti korumak ve zenginleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Saygın bir ulus olmak istiyorsak, Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğumuz var"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeleri gelecek nesillere aktarmanın da önemli olduğuna vurgu yapan Seçer, "100 yıl önce ortaya konmuş ve bugünün evrensel anlayışıyla son derece uyumlu olan bir dahinin görüşlerini gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Daha müreffeh bir toplum olmak istiyorsak kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, çağdaşlığıyla, dünyada parmakla gösterilebilen, rekabet edebilen, saygın bir ulus olmak istiyorsak Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğumuz var. Bizden sonraki kuşaklara da bunu anlatmaya, bizim bırakacağımız emanetin üzerine iyi şeyler koymaları için mücadele anlayışını aşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.