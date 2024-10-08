Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 99. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 99. Yılı Kutlandı

Bandırma'da 8 Ekim'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 99. yılı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma vurgusu yaptı.

08.10.2024 18:28
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(BALIKESİR)- 8 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99'uncu yılı, ilçede düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99'uncu yılında bir kez daha onun izinde olmanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk'ün vizyonu ve ilkeleriyle aydınlattığı bu yolda, Bandırma halkı olarak onun mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

8 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99'uncu yılı, biz dizi etkinlikle kutlandı. Kutlamalar, Bandırma Limanı'nda temsili karşılama töreni ile başladı. Tören, çelenk sunma merasimiyle devam etti. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında yer alan halk oyunu gösterileri, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan halk oyunları ekibi, ilçenin kültürel zenginliklerini sergileyerek kutlamalara renk kattı.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise Atatürk'ü karşılamak için düzenlenen tekne karşılama gösterisi oldu. Denizdeki tekneler, Türk bayraklarıyla süslenerek limana giriş yaptı ve tarihi anı temsili olarak yeniden yaşattı. Gösteri, halkın büyük beğenisini topladı.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99'uncu yılında bir kez daha onun izinde olmanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk'ün vizyonu ve ilkeleriyle aydınlattığı bu yolda, Bandırma halkı olarak onun mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Dursun Mirza, Bandırma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 99. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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