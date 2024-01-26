Atatürk\'ün Gaziantep\'e Gelişinin 91. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 91'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende; Atatürk anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Atatürk'ün 1933 yılında Gaziantep ziyaretinde konuşma yaptığı balkon önünde devam eden törenlere, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

2 GAZİNİN BULUŞMASI

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olarak Gaziantepli olmasının bu şehir için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek,Gaziantep, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki. Onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuştur. Gaziantepliler de buna karşılık olarak büyük öndere hemşerilik teklif etmişler ve Atatürk merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olarak Gaziantepli olması bu şehir için ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihe not düşmüştür. 8 Şubat 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e Gazilik unvanı verilirken yine bundan 7 ay sonra yine meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı verilmiştir. 1933 yılında tam da bugün iki gazinin buluşması gerçekleşmiştir. Atatürk'ün şehrimize teşrifinin 91'inci yıldönümünü kutluyorumdedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, 91 yıl önce bu meydanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazianteplilere seslendiğini belirterek, Gaziantep'e o dönem övgü dolu sözler söylediğini kaydetti.

Şahin,91 yıl önce bu meydanda bu balkonda çok özel bir misafiri konuk etti. Gelen Mustafa Kemal Atatürk'tü. İki gazinin buluşması şehirde büyük heyecan yarattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri olan bugün anı müzesi olarak kullandığımız yere hemşeri beratının verilmesi meclisten geçmesinden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel bir konuşması var. Gaziantep çok güzel şehir, Gaziantepliler cesur ve çalışkandır diyor. Gaziantep her şeye layıktır diyor ve sözüyle birlikte Gaziantep'e bölgenin ilk lisesi geliyor. Gaziantep bir Çanakkale'dir. Çanakkale nasıl geçilmediyse Antep de geçilmemiştir. 6 bin 317 şehitle bütün şehrin gazi olduğu özel bir şehirdir Gaziantepdedi.

Tören, konuşmaların ardından şiirlerin okunması ile sona erdi.