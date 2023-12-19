Atatürk\'ün Kayseri\'ye gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle başladı.

Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayserililerin, soğuk ve karlı havaya rağmen Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını coşkuyla karşıladığını anlattı.

Vali Çiçek, törenin ardından gazetecilere, Atatürk'ün kente gelişi ile çok büyük bir heyecan oluştuğunu, 104 yıl sonra bugün aynı heyecanla Ata'nın şehre gelişini hem kutladıklarını hem de o günleri andıklarını ifade etti.

Kayseri'nin Kurtuluş Savaşı'nın başladığı süreçten itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına güvendiğini, askerlere sürekli destek olduğunu belirten Çiçek, Kayseri Lisesi'nden cepheye öğrencilerin akın akın gittiğini ve ekonomik desteklerde bulunulduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün kenti ziyaretinde konakladığı Raşit Ağa Konağı önünde devam eden programda öğrenciler, Atatürk'ün gelişini canlandırdı, Ata'ya ithaf ettikleri mesajların yazıldığı notları içine koydukları 104 balonu gökyüzüne bıraktı.

Vali Çiçek ile beraberindekiler, konağın altında bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde, öğrencilerin yaptığı Atatürk resimlerinden oluşan sergiyi de gezdi.