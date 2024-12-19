Atatürk'ün Kırklareli Ziyareti Anıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kırklareli Ziyareti Anıldı

Vali Uğur Turan, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümünü kutladı ve önemini vurguladı.

19.12.2024 09:47
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yıllarında ve sonrasında yurt gezilerine önem verdiğini belirtti.

Atatürk'ün 20 Aralık 1930'da Kırklareli'ni ziyaret ettiğini anımsatan Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklarelililer tarafından coşkuyla karşılandığını hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman halk ile iç içe olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği ziyaretlerle, savaşın kazanılmasında büyük emeği geçen aziz milletimize şükranlarını iletmiş, savaşlarla yorgun düşen milletine moral aşılamıştır. Modern, kalkınmış, güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda halkın görüşlerini alarak aynı zamanda Türk milletinin irfanına ve zekasına da güvendiğini göstermiştir.

O günlerde her türlü zorluğu olağan üstü bir azimle ve inançla aşarak büyük zaferler kazanan ve cumhuriyeti yüceltmeyi, ülkesini tam bağımsız olarak muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmayı hedef kılan ecdadımızdan aldığımız feyz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930'da ilimize geldiğinde söylemiş olduğu 'Çok çalışın, halka doğruyu söyleyin' düsturuyla görevimizi ifa ediyoruz. Adil, tarafsız, hukukun üstünlüğüne saygılı, sevgi ve hoşgörüye dayalı, denetime açık, hesap verilebilir, şeffaf ve en önemlisi vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı ile durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kırklareli Ziyareti Anıldı - Son Dakika

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