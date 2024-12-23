Atatürk\'ün Kırşehir\'e Gelişinin 105. Yıl Dönümü... Başkan Ekicioğlu: Atatürk\'ü İlimizde Ağırlamanın Onurunu 105 Yıldır Yaşıyoruz.

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Soğuk bir kış günü Kırşehir'de Kılıçlı Köprüsü mevkiinde, çoğu gençlerden oluşan kararlı ve inançlı Kırşehir halkı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Heyet-i Temsiliye Üyelerini karşılayıp, Milli Mücadele kahramanlarını adeta bağırlarına basmış, kurtuluş ve kuruluş yolundan asla vazgeçmeyeceklerini bildirmişlerdir" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Ankara'ya giderken, Kırşehir'e gelişinin 105'inci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Ekicioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyeti üyeleri, milli mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Ankara'ya giderken, yol güzergahı üzerinde olan illerde de temaslarını sürdürmüşler ve bu bağlamda 24 Aralık 1919 tarihinde de Kırşehir'e gelmişlerdir. Bundan 105 yıl önce, Atatürk ve arkadaşlarının Kırşehir'e geleceğini haber alan Kırşehirlilerin, onları coşku ile karşıladıkları tarih sayfalarında kayda geçmiştir.

Anadolu topraklarının emperyalistler tarafından işgal edilmesi sonucunda, çaresizlik duygusunun adeta bir karanlık gibi çöktüğü o zor şartlarda, Anadolu'ya bir güneş gibi doğan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkması sonucu başlayan bağımsızlık mücadelesi ile ardından yapılan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda, aralarında ilimiz Kırşehir'in de bulunduğu Anadolu halkı, Onun önderliğinde işgallere karşı onurlu direnişi desteklemiştir.

Anadolu halkının birlik ve beraberlik ruhunu perçinlemek, direniş ve kurtuluş ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla, Kurtuluş Mücadelesine önderlik eden Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, kongreler sürecinin ardından Anadolu'da karargah olarak seçtikleri Ankara'ya geçerken 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e uğramışlardır.

Soğuk bir kış günü Kırşehir'de Kılıçlı Köprüsü mevkiinde, çoğu gençlerden oluşan kararlı ve inançlı Kırşehir halkı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Heyet-i Temsiliye Üyelerini karşılayıp, Milli Mücadele kahramanlarını adeta bağırlarına basmış, kurtuluş ve kuruluş yolundan asla vazgeçmeyeceklerini bildirmişlerdir.

Kırşehirliler olarak, o zor şartlar altında büyük bir kararlılık göstererek Anadolu Halkına önderlik eden, destan niteliğinde bir Kurtuluş Mücadelesi sonucunda ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu 105 yıldır yaşıyoruz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ve Cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeyeceğimizi, bundan tam 105 yıl önce Kılıçlı Köprüsü'nde bulunan gençlerin azim ve kararlılığıyla bir kez daha bildiriyor; başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."