Atatürk'ün Kuşadası'na Gelişi Kutlandı

09.02.2026 14:55  Güncelleme: 16:12
Kuşadası Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 102’nci yıl dönümünü Gazibeğendi'de düzenlenen törenle kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kenti izlediği yer olan Gazibeğendi tepesinde kutlama töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Albay Metin Şimşek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleri, idari amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende protokol tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapıp şiirler okudu. Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi'nin (KUŞADANS) ve Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği çeşitli halk oyunları gösterileri de beğeni topladı.

"Atatürk'ü anmak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktır"

Törende konuşan Günel, "Atatürk'ü anmak yalnızca geçmişi hatırlamak değil, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, aklın ve bilimin ışığında daha aydınlık bir gelecek için sorumluluk almaktır. Bizler onun fikri hür, vicdanı hür nesiller idealini yaşatmaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadalı devlet adamı Mahmut Esat Bozkurt ve bu vatan, bu kent için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

