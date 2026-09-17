Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bilsel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 17 Eylül 1924'ün, Rize'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli günlerinden biri olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Rize'ye gelişini yalnızca geçmişte yaşanmış tarihi bir olay olarak değerlendirmediklerini belirten Bilsel, "Bu ziyaret bizlere bugün için de önemli bir sorumluluk hatırlatmaktadır. Bizlere düşen, Rize'mizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, şehrimizi geliştirmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Rize bırakmaktır." dedi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu program, Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Vali Baydaş ve beraberindekiler, daha sonra Müftü Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.