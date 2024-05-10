Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrak Samsun'a ulaştırılıyor - Son Dakika
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Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrak Samsun'a ulaştırılıyor

Atatürk\'ün Selanik\'teki evinden alınan toprak ve bayrak Samsun\'a ulaştırılıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrak, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'a ulaştırılmak üzere Gümülcine'den yola çıktı. Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu üyeleri tarafından taşınan toprak ve bayrak, yarın İpsala Sınır Kapısında düzenlenecek törenle Edirne'den gelen bisikletçilere teslim edilecek.

10.05.2024 22:27
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrak, Samsun'a ulaştırılmak üzere Batı Trakya'nın Gümülcine kentinden yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, sporcular tarafından Samsun'a ulaştırılacak Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ile Türk bayrağı dün, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç ve beraberindeki heyete teslim edildi.

Her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteği ile Samsun'a ulaştırılacak olan toprak ve Türk bayrağını teslim alan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyeleri Gümülcine'den yola çıktı.

Sporcular taşıdıkları toprak ve bayrağı yarın İpsala Sınır Kapısında düzenlenecek törenle Edirne'den gelen bisikletçilere teslim edecek.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada "2019 yılından beri Selanik'teki Atatürk Evi'nden aldığımız toprak ve bayrağı bisikletçilerimizle beraber Samsun'a kadar götürüyoruz" dedi.

Meriç, Selanik'te Atatürk'ün evinden alınan toprak ve bayrağın yolculuğunun 19 Mayıs'ta Samsun'da son bulacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrak Samsun'a ulaştırılıyor - Son Dakika

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