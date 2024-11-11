Atatürk'ün Vefatında Mudanya'da Anma Törenleri

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(BURSA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Mudanya'da törenlerle anıldı. "Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde 10 Kasım 1938 tarihli gazetelerin yıldırım baskısını, dönem giysileri içerisindeki gazeteci çocuklar dağıttı. "Anma Vapuru" ile denizden saygı geçişinin ardından Atatürk'ün hayatından kesitler sunulduğu törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında Mudanya'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. "Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri Mudanya protokolünün ve vatandaşların katılımıyla İskele Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. İlçede saat 09.05'te "hayat durdu", siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.

Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi. "Sen Ölmezsin" temasıyla gerçekleştirilen canlandırmada 10 Kasım 1938 tarihli Akşam Postası gazetesini dönem giysileri içindeki çocuklar dağıtırken, Atatürk bayraklarıyla süslenen "Anma Vapuru" ile vatandaşlar denizden saygı geçişi gerçekleştirdi.

Anma Vapuru ile gidilen Tirilye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliklerinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk'ün Bursa ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar, "En Çok O'nu Sevdik" başlığıyla sergiye açıldı. Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu "Bir Parçamız Hep Eksik" oratoryosu ise yüreklerdeki Atatürk sevgisini daha da perçinlerken, katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok şanlıyız"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok şanlıyız. Bize düşen görev onun 57 senede başlattıklarını her gün tekrar etmemiz, onun gösterdiği yolda çalışmamız ve çaba göstermemiz gerekiyor. Atatürk'ün yaşadığı her gün temsil ettiği yurduna ve ülkesine gösterdiği özeni bizlerde hayatımızın her yerinde göstermeliyiz. İnsan kalbi attığı sürece değil, kalpler onun için attığı sürece yaşarmış. Gerçekten de öyle" diye konuştu.