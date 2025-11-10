Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Ana Törenle Anıldı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) tören düzenlendi. ABB personeli, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Başkent Ankara'da da hayat bir dakikalığına durdu. ABB'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi önündeki törene, belediye bürokratları ve çok sayıda personel katıldı. Tören, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te çalınan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirildiği törende, çalışanlar Atatürk büstüne kırmızı karanfiller bırakarak Ata'ya saygısını, minnet ve özlemini ifade etti.