Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Ana Törenle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Ana Törenle Anıldı

10.11.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene belediye bürokratları ve çok sayıda personel katıldı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) tören düzenlendi. ABB personeli, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Başkent Ankara'da da hayat bir dakikalığına durdu. ABB'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi önündeki törene, belediye bürokratları ve çok sayıda personel katıldı. Tören, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te çalınan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirildiği törende, çalışanlar Atatürk büstüne kırmızı karanfiller bırakarak Ata'ya saygısını, minnet ve özlemini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Ankara, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Ana Törenle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Fatih Karagümrük’ten 3 ay sonra bir ilk Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk
1. Lig’de 7-2’lik çılgın maç 1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Şu ana kadar ki en net tahmin İşte altının yıl sonunda göreceği rakam Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu

13:14
Silahlı Şahıs beIN Sports Binasını Bastı: Silahın Oyuncak Olduğu Anlaşıldı
Silahlı Şahıs beIN Sports Binasını Bastı: Silahın Oyuncak Olduğu Anlaşıldı
12:39
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
11:36
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
11:28
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’deki ayrılığı duyurdu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 13:28:46. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Ana Törenle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.