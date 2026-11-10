Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyaretçiler akın etti - Son Dakika
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Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyaretçiler akın etti

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Atatürk\'ün vefatının 88. yıl dönümünde Anıtkabir\'e ziyaretçiler akın etti
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Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Anıtkabir'e Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler akın etti. Resmi törenin ardından halka açılan Anıtkabir'de ziyaretçiler mozoleye karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve müze bölümünü gezdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 88'inci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, sabah devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından Ankara'ya gelenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e akın etti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğleye doğru daha da arttı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Vatandaşlar ardından saygı duruşunda bulunup dua etti. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle takip eden vatandaşlar, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip müze bölümünü de gezdi. Vatandaşlar, Anıtkabir merdivenlerinde karanfillerden oluşturulan Türk bayrağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk'ün saygı ve özlemle anıldığı Anıtkabir, bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkAnıtkabirTürkiyeGüncelYaşamSon Dakika

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