Atatürk Üniversitesi'nde Depozito Yönetim Sistemi

19.08.2025 17:36
Ambalaj atıkları, geri dönüşüm için makinelerle toplanıp, vatandaşlara depozito bedeli iade ediliyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi Projesi kapsamında, ambalaj atıklarının geri dönüşümünü teşvik eden uygulamayı devreye aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite kampüsünde, merkezi yemekhane ve okuma salonuna yerleştirilen makinelerle, öğrencilerin ve vatandaşların cam, plastik ve alüminyum ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılarak e-cüzdanlarına depozito bedeli olarak geri iade ediliyor.

Bakanlık tarafından ulusal ölçekte hayata geçirilmesi planlanan sistem, 0,1–3 litre hacmindeki şişe ve kutuları kapsıyor. Yerli mühendislerce geliştirilen makineler, ambalajların barkodlarını okuyarak cam, pet ve alüminyum kategorilerinde ayrıştırıyor ve atıkları ilgili haznelere yönlendiriyor.

Böylece hem çevreye duyarlı bir adım atılıyor hem de vatandaşların geri dönüşüm sürecine aktif katılımı sağlanıyor.

"Atık değil stratejik hammadde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, uygulamanın çevre bilinci açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Atıkların çevreye oluşturduğu zararlara dikkati çeken Hacımüftüoğlu, "Depozitoda boşaltılan ambalajı çöpe attığınızda atık haline gelir, atmadığınızda ise temiz bir malzemedir. Bundan dolayı atık değil, 'stratejik hammadde' demeliyiz. Bu stratejik hammaddeleri makinaya attığımızda, toplanan ürünler tekrar geri dönüşüme gidip ekonomiye kazandırılıyor. Depozito aslında hepimizin bildiği bir yöntem. Eskiden boş şişeyi verip karşılığında dolusunu alırdık. Şimdi bu yöntem yeniden hayatımıza giriyor ama bu kez karşılığında ücret alınacak." ifadesini kullandı.

"Vatandaş depozito bedelinin iadesini alacak"

Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi ile her yıl 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılacağını vurgulayan Hacımüftüoğlu, depozito bedelinin çevreyi korumak adına yapılacak bir katkı olduğunun altını çizdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sistem sayesinde hem doğamızı, iklimimizi ve çocuklarımızın geleceğini koruyacağız hem de ekonomiye ciddi bir kaynak aktaracağız. Üniversitemizde kurulan makineler, sahteciliği önleyen teknolojisiyle ambalajların en temiz şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak. Vatandaş, cep telefonundaki QR kodu okuttuktan sonra şişe ve kutuları makineye bıraktığında, karşılığında depozito bedeli dijital cüzdanına aktarılacak. Böylece hem çevre korunacak hem de vatandaş birikimlerini günlük alışverişlerinde kullanabilecek."

Kaynak: AA

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
