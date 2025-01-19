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Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Müzesi Açıldı

Atatürk Üniversitesi\'nde Tarım Müzesi Açıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde kurulan Tarım Müzesi, 100-150 yıllık tarım araç-gereçlerini sergileyerek tarım kültürünü ve tarihini ön plana çıkarıyor. Müze, öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor.

19.01.2025 09:50  Güncelleme: 09:52
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ERZURUM Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde kurulan Tarım Müzesi'nde 100-150 yıllık tarım araç-gereçleri sergileniyor. 600 metrekare kapalı alanı olan müzede öğrenciler ders de işliyor.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarım aletlerindeki değişimi anlatmak için 600 metrekare alanda 'Tarım Müzesi' oluşturdu. Erzurum, kırsal mahalleler ile çevre illerden toplanan aralarında 150 yıllık malzemelerin de bulunduğu 400 ekipman, müzede kurulan stantlarda sergileniyor. Evlerindeki malzemeleri bağışlayan vatandaşların isimlerinin de plaket ile yazıldığı müzede tarım ve hayvancılık sektöründeki değişim, dönüşüm de anlatılıyor. Ziyaretçiler, müzede geçmişten günümüze tarımsal üretim süreçlerinin nasıl evrildiğini, yöreye özgü tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan yöntemleri ve bölgenin tarım tarihi açısından önem taşıyan gelişmeleri yakından inceleyebiliyor. Sergilenen eserler arasında traktörler, eski tarım aletleri, tohum çeşitleri, ziraat ile ilgili belgeler ve çeşitli tarım makineleri yer alıyor.

Tarımın sadece ekonomik değil, kültürel bir miras olduğunu anlatmayı da amaçlayan müzede, tarımsal eğitime de katkı sağlanıyor. Müze, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü tarafından eğitim alanı olarak da kullanılıyor. Akademisyenler, derslerde öğrencilere geçmişte kullanılan makineleri ve işleyiş biçimini göstererek tarımda gelinen nokta hakkında bilgiler veriyor.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, 20'ye yakın stantta 100-150 yıllık tarım alet ve ekipmanlarının müzede sergilendiğini bildirdi. Müzeyi kurmadaki amaçlarının sadece araç-gereci sergilemek olmadığını belirten Çalmaşur, geçmişten günümüze tarım sektöründe yer alan araç-gereci gelecek nesle aktarmak olduğunu söyledi. Müzeyi gezenlerin kendilerindeki aletleri de bağışladığını ifade eden Çalmaşur, eserlerin vatandaşların isimlerini yazarak sergilediklerini ifade etti.

Çalmaşur, "Atatürk Üniversitesi Tarım Müzesi, Erzurum'da tarım tarihine ışık tutan, bölgenin tarımsal gelişimini ve kültürünü yansıtan önemli bir eğitim ve kültür merkezi oldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan, tarımın Erzurum ve çevresindeki tarihsel gelişimini, kullanılan tarım tekniklerini ve tarımsal üretimde kullanılan araç-gereçler müzede sergileniyor. Ziyaretçiler, müzede geçmişten günümüze tarımsal üretim süreçlerinin nasıl evrildiğini, yöreye özgü tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan yöntemleri ve bölgenin tarım tarihi açısından önem taşıyan gelişmeleri yakından inceliyorlar. Aynı zamanda müze, tarımın sadece ekonomik değil, kültürel bir miras olduğunu da gözler önüne seriyor. Çiftçilerin deneyimlerinden ve Erzurum'un tarımsal üretim geçmişinden öğrenilecek pek çok bilgi ve hikaye, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Atatürk Üniversitesi Tarım Müzesi, bölge tarımının tarihsel gelişimini gözler önüne sererken, aynı zamanda tarımsal eğitime katkı sağlamayı hedefleyen bir kurum olarak hizmet veriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Müzesi Açıldı - Son Dakika

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