Atatürk Üniversitesi, Özbekistan'da İlaç ve Sağlık Bilimlerinde İş Birliğini Güçlendirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Özbekistan Farmakoloji ve Eczacılık Ağı Geliştirme Ajansı Direktörü Abdullah Azizov ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ilaç üretimi, biyoteknoloji ve sağlık bilimleri alanlarında stratejik iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alındı.

Atatürk Üniversitesinin yerli ve milli ilaç vizyonu kapsamındaki projeler, özellikle İlaç Hammadde Merkezi ve İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü detaylı şekilde paylaşıldı. Bu merkezlerin, Türkiye'nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmada kritik rol oynayacağı ve uluslararası iş birliklerine kapı aralayacağı vurgulandı. Rektör Hacımüftüoğlu, dünya ilaç pazarında rekabet edebilmenin güçlü iş birliklerinden geçtiğini belirterek, Türk devletleriyle stratejik ortaklıkların bölgesel gücü küresel ölçeğe taşıyabileceğini ifade etti.

Özbekistan tarafı, farmasötik sanayi altyapısı ve araştırma imkânları hakkında bilgiler paylaştı. Taraflar, iki ülkenin sağlık sektöründeki potansiyelini ortak projelerle ileri taşıma konusunda mutabık kaldı. İlaç üretimi, hammadde temini ve teknoloji transferi gibi alanlarda ortak projeler geliştirilmesi için uzlaşı sağlandı ve teknik çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı. Bu temaslarla Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirerek küresel ölçekte söz sahibi olma hedefinde önemli bir adım attı.