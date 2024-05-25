Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun\'a gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 105'inci yıl dönümü, Mehmetçik Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Törene, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, konuşmasında Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadele ruhunu ve bağımsızlık meşalesini vurgulayarak, Havza'ya gelişiyle mücadelenin yurdun her köşesinde hissedilmeye başlandığını belirtti. Havza Kaymakamı Ayvat da Havza'nın Milli Mücadele'de önemli bir rol oynadığını ifade ederek, bu tarihi günü şanla, şerefle ve gururla anıldığını söyledi. Belediye Başkanı İkiz ise Atatürk'ün Havza'ya gelişinin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Havzalıların Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığını ifade etti. Tören kapsamında Samsun'dan getirilen bayrak, gençler tarafından Havzalı gençlere teslim edildi.

25.05.2024 16:03
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Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunma törenine Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, daha sonra ilçe stadında devam eden törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla Türk milletinin Milli Mücadele ruhu ve bağımsızlık meşalesinin yandığını, kurtuluş mücadelesinin başladığını belirterek, 25 Mayıs'ta Havza'ya gelişiyle de mücadelenin yurdun her bir köşesinde hissedilmeye başlandığını söyledi.

Kaymakam Ayvat da Havza'nın Milli Mücadele'de önemli rol oynadığını dile getirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmiş ve Kurtuluş Savaşı hazırlıkları başlamıştır. Yurdun işgali ilk kez Havza'da düzenlenen mitinglerde protesto edilmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinin başlangıcı sayabileceğimiz bu tarihi günü bir kere daha şanla, şerefle, gururla anıyoruz, kutluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı İkiz de 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelerek 18 gün kalır. Kaldığı sürede Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Cumhuriyet'in temelleri atılır. Milli Mücadele'de Havzalılar, üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Bugün de aynı inanç aynı ruhla Havzalılar, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'imize sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Törende, Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü kapsamında Samsun'dan getirilen bayrak, yürüyüşe katılan gençler tarafından Havzalı gençlere teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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