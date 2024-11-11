Atatürk, Vefatının 86'ncı Yılında Bayraklı'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Vefatının 86'ncı Yılında Bayraklı'da Anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Bayraklı'da gerçekleştirilen etkinlikte anıldı. Etkinlikte, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin önemi vurgulanırken, solist Emine Esen'in konseri büyük beğeni topladı.

11.11.2024 13:00  Güncelleme: 13:12
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(İZMİR)- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Bayraklı'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Belediye Başkan İrfan Önal, "Atatürk'ün düşünceleri, ilke ve devrimleri 100 yıl sonra dahi büyük bir değer taşımaktadır. Cumhuriyet sevdalıları olarak en büyük görevimiz, Atatürk'ün bu mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Önderimiz Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında sevgi saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında Osmangazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programla andı. Etkinliğe Başkan Önal'ın yanı sıra, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk'ün farklı yıllara ait fotoğraflarından oluşturulan sergi beğeni kazandı. "Atatürk Karşınızda Olsaydı Ona Ne Söylemek İsterdiniz?" yazılı anı panosuna vatandaşlar düşüncelerini ve duygularını yazdı. Etkinlikte Avukat Ulvi Puğ, "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" başlıklı söyleşisiyle Atatürk'ün insan, hayvan, doğa, çocuk, kadın, genç, bilim ve sanata dair anılarını paylaştı. Gecenin finalinde ise Şef Halil Altınköprü yönetimindeki Türk sanat müziği korosu eşliğinde solist Emine Esen, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan muhteşem bir konser verdi. Etkinlik hep bir ağızdan söylenen 10'uncu Yıl ve İzmir marşlarıyla sona erdi.

"Emanetinin bekçileriyiz"

Başkan İrfan Önal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı miras, onun 'Bedenim bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünde hayat buluyor. Bu söz, Cumhuriyetimizin ne denli değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Geçmişte yeterince anlaşılmasa da bugün yaşadığımız olaylar, Atatürk'ün düşünceleri, fikirleri, ilke ve devrimlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, 100 yıl sonra dahi anlamamızı sağlıyor. Biz Cumhuriyet sevdalılarının görevi; Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak, ilke ve devrimlerini yaşatmak, nesilden nesile aktarmaktır. Ülkemiz, büyük bedeller ve mücadeleler sonucunda kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün emekleriyle Cumhuriyetle taçlandırılmış ve bizlere emanet edilmiştir. Dünyanın gıpta ile baktığı bir liderin kurucu önderimiz olması, bizler için büyük bir onurdur. Her zaman emanetinin bekçileri olmaya devam edeceğiz. Büyük önderimiz, Başkomutanımız, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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