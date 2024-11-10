Atatürk Vefatının 86. Yılında Antalya'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk Vefatının 86. Yılında Antalya'da Anıldı

Antalya'da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anma etkinlikleri yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

10.11.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86'ncı yılında Antalya'da anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de anma törenlerine katılarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Büyükşehir Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yılında saygı ve özlemle andı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtına da çelenk sunuldu. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Antalya Valiliği ve Garnizon Komutanlığı çelenginin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.05'te siren sesleriyle birlikte hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.

AKM'de anma töreni düzenlendi

Başkan Muhittin Böcek ve protokol daha sonra Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Serap Şahin günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, 10 Kasım konulu şiir ve kompozisyon yarışması dallarında dereceye giren öğrencilere, Vali Hulusi Şahin tarafından hediyeleri takdim edildi. Tören, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "Mavi Ufuklar" programının sergilenmesiyle sona erdi. Törenin ardından, Vali Hulusi Şahin ve Muhittin Böcek, AKM fuayesinde öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nde de anma...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde de tören düzenlendi. Anma törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları katıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma töreni sona erdi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Böcek, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Vefatının 86. Yılında Antalya'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:54 Canlı anlatım Maç golle başladı Canlı anlatım! Maç golle başladı
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
11:49 Minik Şirin’in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 16:11:18. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Vefatının 86. Yılında Antalya'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.