Atatürk Vefatının 86. Yılında Antalya'da Anıldı

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(ANTALYA)- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86'ncı yılında Antalya'da anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de anma törenlerine katılarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Büyükşehir Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yılında saygı ve özlemle andı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtına da çelenk sunuldu. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Antalya Valiliği ve Garnizon Komutanlığı çelenginin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.05'te siren sesleriyle birlikte hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.

AKM'de anma töreni düzenlendi

Başkan Muhittin Böcek ve protokol daha sonra Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Serap Şahin günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, 10 Kasım konulu şiir ve kompozisyon yarışması dallarında dereceye giren öğrencilere, Vali Hulusi Şahin tarafından hediyeleri takdim edildi. Tören, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "Mavi Ufuklar" programının sergilenmesiyle sona erdi. Törenin ardından, Vali Hulusi Şahin ve Muhittin Böcek, AKM fuayesinde öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nde de anma...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde de tören düzenlendi. Anma törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları katıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma töreni sona erdi.