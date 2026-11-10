Atatürk, vefatının 88. yılında Bogota\'da düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da anıldı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in ev sahipliğinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene, büyükelçilik mensupları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Misyon Şefi Yardımcısı Saide Nur Alp, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir, ideal ve ufkuyla çağının çok ötesinde kurucu bir lider olduğunu belirterek, bıraktığı eşsiz mirasın hedeflerine kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye için görev ve sorumlulukları her gün yeniden hatırlattığını vurguladı.

Atatürk'ün 1911'den 1922'ye kadar cephelerde geçen askerlik hayatında milletine duyduğu aşkın en karanlık günlerde pusulası olduğuna dikkati çeken Alp, milli mücadele kazanımlarının muhafazasının sadece Türkiye için değil, kurduğu Cumhuriyet'in ilkeleriyle tüm bölge ve dünya için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Alp, "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin Türk dış politikasına bir asırdan fazladır ilham verdiğini kaydederek, küresel dünyada ortaya çıkan yeni şartlarda Atatürk'ün temel barış mesajının ve zamansız vizyonunun kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirtti.