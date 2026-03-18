Atatürk\'ün telgrafı 111 yıl sonra ortaya çıktı! Düşmanın planını telsizden çözdü

18.03.2026 11:40
Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yılında ortaya çıkan tarihi bir belge, savaşın kaderini değiştiren kritik bir detayı gözler önüne serdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman telsizlerini çözerek aldığı stratejik kararlar, cephedeki üstün zeka ve öngörünün zaferdeki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, cephedeki birlik komutanlarına 111 yıl önce gönderdiği telgraf da bunu gösteriyor.

18 Mart 1915’te "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe kazıyan destanın üzerinden 111 yıl geçti... Cephede yalnızca silahların değil zekanın ve stratejinin de belirleyici olduğu gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman telsizlerini çözerek aldığı kritik kararlar, imkansızlıklar içindeki bir milletin inanç, akıl ve kararlılıkla nasıl zafer yazdığını gözler önüne sererken, Çanakkale ruhunun bugün hala aynı güçlü anlamla yaşamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

111 YILLIK TELGRAF ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emirler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bulunan emirde, Mustafa Kemal'in 19. Fırka Kumandanlığı yaptığı sırada düşman telgrafını ele geçirerek savaş stratejisi belirlediği görülüyor. Bulunan emir ile ilgili konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Zaferlerinin yıl dönümünde yeni emirler ortaya çıktıkça, özellikle Çanakkale cephesindeki Cevat Paşa, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli komutanların emirleri ve içerikleri ortaya çıktıkça savaşın ve zaferlerin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaya başlandı" dedi.

19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal'in cephedeki birlik komutanlarına gönderdiği emirde, şu ifadeler yer alıyor: "Karşımızdaki düşman kumandanı telsiz telgrafla (buraya imdat gemileri yetiştiriniz) diye müracaat eylediği mevki müstahkemden çalınan telsiz telgraftan anlaşılmıştır. Binaenaleyh karşımızda bir liv yani 4 tabur vardır. Düşmanın takviye kıtaatı almasına meydan vermeyerek harekat-ı taaruziyeye devam ve düşmanı mevzilerinden tard ediniz. Bunun için bundan evvelki emrimle bildirdiğim vecihle 125. Alay bir taburunu 27. Alaya gönderecek ve diğer kuvvetiyle 14. Alayın ihtiyatını teşkil edecektir. Gerek 14. ve gerekse 27. Alaylarla sol cenahımızdaki diğer kuvvetler hemen alayın gerideki ihtiyatlarını düşmana seri ve kat'i darbeyi vurmak üzere ileri atılınız. 15. Alay hat-ı harb gerisine hareket etti. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu grupları piyademizin ileri hareketini müteakiben takip ve himaye edeceklerdir."

"ÇANAKKALE RUHU EBEDİYEN VAR OLACAKTIR"

Her şeyin Çanakkale'de başladığını görmenin Mustafa Kemal'le alakalı daha da farklı anlamlara büründürdüğünü dile getiren İsmail Kaşdemir, "Özellikle Anafartalar kahramanı olarak nam salmış ve tarih sahnesine Çanakkale'de adım atmış ve daha sonra Milli Mücadelemizin başkomutanlığını yaparak arkadaşlarıyla beraber kurduğu cumhuriyeti aslında Çanakkale'de her şeyin başladığını görmek Mustafa Kemal'le alakalı bizleri daha da farklı anlamlara büründürüyor. Çünkü Çanakkale cephesinde bir mukayese yaptığımız zaman bize saldıranlara karşı bir zayıflığımız söz konusu teçhizat olarak, malzeme olarak ama gerçekten Mehmetçiğin vatan sevgisi ve imanıyla birleşince de oradaki akıllı yönetimde zaferleri getirmiş oldu. Çanakkale, Türk milleti için Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı yani vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara bırakıldığı bir karakterdir, bir ruhtur. Çanakkale ruhu da inşallah ebediyen var olacaktır" dedi.

"MUSTAFA KEMAL'E, CEVAT PAŞA'YA, SEYİT ONBAŞI'NA ÇANAKKALE ZAFERİNİN 111. YILINDAN BİN SELAM OLSUN"

Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. yılında zor şartlarda büyük kahramanlık ortaya koyanları minnetle anan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale ruhuna sahip Mehmetçik ve komutanlar Çanakkale'yi geçilmez yapmışlardır. O zor şartlara dahi Türk milletinin birliğini ve beraberliğini muhafaza ettiği zaman ne kadar büyük işler başarabileceğini de ortaya koymuş olmakta. O yüzden Çanakkale'nin bütün kahramanlarına başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cevat Paşa'mıza, Seyit Onbaşı'mıza, Bigalı Mehmet Çavuş'umuza, Ezineli Yahya Çavuş'umuza bütün isimsiz kahramanlara Çanakkale'den, Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümünden bin selam olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

