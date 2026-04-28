ATB Başkanı Çandır: Kadın kooperatifleri yerel kalkınmada kritik öneme sahip

28.04.2026 08:39
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, YÖREX fuarında kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerle yerelde iş ve aş ürettiğini belirtti. Fuarın ulusala açılma ve gastronomi turizmine katkı sağladığını vurguladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, YÖREX fuarında kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki önemine dikkat çekti. 120 kooperatifin katıldığı fuarda 70'inin kadın kooperatifi olduğunu belirten Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin pazardan pay aldığını ve perakende şirketleriyle ikili görüşmeler sayesinde ürünlerin ulusala çıktığını söyledi. Ayrıca YÖREX'in yurt dışında Eataly benzeri bir konseptle açılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Çandır, fahiş fiyat tartışmalarına da değinerek, fiyatların 15 Mayıs'tan sonra rayına oturacağını belirtti. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ise aşırı yağışların fiyat artışına neden olduğunu, mayıs ortasında fiyatların düşeceğini söyledi. Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, YÖREX sayesinde torik lakerda için yeni ambalaj geliştirdiklerini ve Ukraynalılardan sipariş aldıklarını anlattı. Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise en katma değerli ürünün yaban mersini olduğunu, kilosunun 1200-1300 TL olduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gastronomi, Ali Çandır, Antalya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tuhaf görüntü Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar
Milyoner’de tarihi an 1 milyonluk soruyu açtırdı Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Taksi şoförü intihar etmek üzere olan yolcusunu son anda kurtardı Taksi şoförü intihar etmek üzere olan yolcusunu son anda kurtardı
Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti
Düğünde açtığı pankarta bakın “Daha neler göreceğiz“ dedirten görüntü Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Kilosu bin 1500 liraya satılıyor Tek seferde 6 kilo topladılar Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
02:11
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
