ATB Başkanı Çandır: Kadın kooperatifleri yerel kalkınmada kritik öneme sahip

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, YÖREX fuarında kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki önemine dikkat çekti. 120 kooperatifin katıldığı fuarda 70'inin kadın kooperatifi olduğunu belirten Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin pazardan pay aldığını ve perakende şirketleriyle ikili görüşmeler sayesinde ürünlerin ulusala çıktığını söyledi. Ayrıca YÖREX'in yurt dışında Eataly benzeri bir konseptle açılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Çandır, fahiş fiyat tartışmalarına da değinerek, fiyatların 15 Mayıs'tan sonra rayına oturacağını belirtti. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ise aşırı yağışların fiyat artışına neden olduğunu, mayıs ortasında fiyatların düşeceğini söyledi. Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, YÖREX sayesinde torik lakerda için yeni ambalaj geliştirdiklerini ve Ukraynalılardan sipariş aldıklarını anlattı. Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise en katma değerli ürünün yaban mersini olduğunu, kilosunun 1200-1300 TL olduğunu belirtti.