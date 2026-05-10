Atef Necib'in Yargılanması Devam Ediyor

Suriye'de, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni ve Dera halkına karşı işlenen işkence ve katliamdan sorumlu olmakla suçlanan Atef Necib'in yargılanmasına devam ediliyor.

Necib, yoğun güvenlik önlemleri altında başkent Şam'daki Adalet Sarayı'na getirildi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada, Necib'in mahkeme salonunda demir korkuluklar ardında yer alan özel bölümde tutulduğu dikkati çekti.

Beşşar Esed'in kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.

Necib'in yargılanmasına 26 Nisan'da başlanmıştı.