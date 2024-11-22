Ateş Kuşları Yangın Nöbetinin Ardından Bakıma Alındı - Son Dakika
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Ateş Kuşları Yangın Nöbetinin Ardından Bakıma Alındı

Ateş Kuşları Yangın Nöbetinin Ardından Bakıma Alındı

Yaz aylarında orman yangınlarına müdahale eden THK'ya ait CL-215 tipi uçaklar, görevlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Uçaklar, mayıs ayına kadar bakıma alınacak ve olası yangınlara hazır hale getirilecek.

22.11.2024 12:41  Güncelleme: 12:47
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Yangın nöbetinden dönen 'Ateş Kuşları' Ankara'da bakıma alındı

YAZ aylarında artan orman yangınlarına müdahale etmek için Bodrum- Milas Havalimanı'nda konuşlandırılan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 'Ateş Kuşları' adlı CL-215 tipi yangın söndürme uçakları, bakımları yapılmak üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki hangarlara getirildi.

Yaz aylarında artan orman yangınlarına müdahale etmek için kış boyu bakıma alınan, 'Ateş Kuşları' olarak adlandırılan CL-215 tipi yangın söndürme uçakları, bahar mevsiminde Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlanmıştı. THK'nın söndürme uçakları, aylarca 'Yeşil Vatan' nöbetini sürdürdü. 'Ateş Kuşları', görevlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde yangın söndürme çalışmalarında yer alan uçaklar, THK'nın Etimesgut Yerleşkesi'nde hangarlara çekildi. Yangın söndürme uçakları THK teknik atölyelerinde bakıma alındı.

'MAYISA KADAR BAKIMA ALINACAK'

THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, uçakların yangınlara müdahale etmek için göreve hazır halde bulunduğunu belirterek, "Ormanları korumak tabii ki sadece kamu kurumları, özel şirketlerin işi değil. Vatandaşlarımız da bu konuda çok dikkatli olmalı. Şimdi uçaklar mayıs ayına kadar bakıma alınacak ve olası yangınlara hazır olacak. Ümit ediyorum ki orman yangınlarıyla karşılaşmayalım. Ama karşılaştığımız zaman da THK tüm varlığıyla 'Yeşil Vatan'ın emrinde olacak" ifadelerini kullandı.

'REKOR UÇUŞ SAATİNE ERİŞTİK'

THK yangın söndürme uçağı kaptan pilotu Yücel Aksoy da "Rekor bir uçuş saatine eriştik. İnsanları, hayvanları ve ağaçlarımızı kurtarmak büyük bir maneviyat bizim için. Şimdi uçaklar kış boyunca THK tarafından bakıma alınacak" dedi.

Haber: Kadircan GÜLER/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ateş Kuşları Yangın Nöbetinin Ardından Bakıma Alındı - Son Dakika

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