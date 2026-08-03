Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

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Filistin Sözcüsü Ebu Rudeyne, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıları sürdürdüğünü açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin anlaşmanın duyurulmasına rağmen İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Ebu Rudeyne, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde 19 Filistinliyi öldürdüğünü hatırlatarak, ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin anlaşmanın "kağıt üzerinde anlaşma, sahada ise ölüm" haline geldiğini ve saldırıların tamamen durdurulmasını ve Filistin halkının korunmasını sağlayamadığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef almaya devam etmesinin tehlikesine dikkati çeken Ebu Rudeyne, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Ebu Rudeyne, uluslararası toplumdan, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını derhal uygulamasını sağlamasını, Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya yönelik saldırıları durdurmasını ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlamasını istedi.

İsrail'in hesap vermekten ve cezalandırılmaktan kurtulmasının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal etmesini teşvik ettiğini belirten Ebu Rudeyne, bölgede güvenlik ve istikrarın ancak İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve saldırıların durdurulmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiğini kaydetti.

Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılar devam ediyor

İsrail, Gazze'de yeni ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1250 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 110 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 375'e, yaralı sayısının ise 174 bin 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Filistin, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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