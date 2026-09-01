Ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta İsrail ateşiyle 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 23'ten fazla yaralı - Son Dakika
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Ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta İsrail ateşiyle 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 23'ten fazla yaralı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti; biri çocuk diğeri 73 yaşındaki bir adam, kentin doğu ve güney bölgelerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. İsrail'in bugün Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında toplam can kaybı 5'e yükselirken, 23'ten fazla Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Deyr el-Belah kentinin doğu bölgelerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli çocuk İsra el-Hasi hayatını kaybetti.

Kentte ayrıca 73 yaşındaki Talal İsmail Mahmud Ziyare, sabah saatlerinde El-Meşaile bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen bugün Gazze kentinin batısına düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısında, biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırıları, topçu atışları ve silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, 23'ten fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1326 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 398 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında ise toplam can kaybının 73 bin 462'ye, yaralı sayısının 174 bin 509'a ulaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta İsrail ateşiyle 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 23'ten fazla yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta İsrail ateşiyle 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 23'ten fazla yaralı - Son Dakika
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