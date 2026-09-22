Ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

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Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiğini, 25 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlığa göre 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana 1399 kişi öldü, 4 bin 863 kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1399 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 863 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 919'a, yaralı sayısının 174 bin 977'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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