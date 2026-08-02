Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırılar

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey kesimlerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısında bulunan El-Muşaile bölgesinde bir konutu hedef aldı. Saldırıda Filistinli bir çift hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan El-Karara bölgesinde bir konutun hedef alındığı saldırıda ise anne, baba ve çocukları yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında da bir konut İsrail bombalarının hedefi oldu. Saldırıda anne, baba ve kız çocukları yaşamını yitirdi.

Gazze kentine düzenlenen saldırıların ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında bir cenine ulaşıldı.

Öte yandan WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Devlet Kavşağı çevresine topçu ateşi açtığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail tanklarının bölgede ilerlediği ve Ebu Merahil Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere topçu ateşi açtığı kaydedildi.

Gazze kentinin doğu kesimlerinin de yoğun topçu ateşine maruz kaldığı, kentin kuzeyine İsrail helikopterleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.