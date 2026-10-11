Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarında Gazze ve Han Yunus'ta 8 Filistinli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarında Gazze ve Han Yunus'ta 8 Filistinli yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin ateşkese rağmen Gazze ve Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 8 Filistinli yaralandı. Han Yunus'ta 6 kişi yaralanırken, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına açılan ateşte biri hamile 2 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Gazze ve Han Yunus kentlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 8 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte 6 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Gazze kentinin doğusunda, Şucaiyye Kavşağı yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail askeri araçlarından doğrudan ateş açılması sonucu biri hamile olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Han Yunus'un doğusundaki bölgelere saldırılarını sürdürürken, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nin doğusunda binaları patlayıcılarla havaya uçurduğu belirtildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, Ekim 2025'te varılan ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1481 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 254 kişi yaralandı.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 370'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 371'e ulaştı.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaOrta DoğuİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
Atilla Taş’ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu Atilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:36
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını “Yıkamacılar“ çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! "Yıkamacılar" çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
07:54
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
07:36
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 10:28:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarında Gazze ve Han Yunus'ta 8 Filistinli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei