Ateşkesi Delen İsrail Saldırısı: Gazze'nin Batısına 10'dan Fazla Hava Saldırısı, 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Ateşkesi Delen İsrail Saldırısı: Gazze'nin Batısına 10'dan Fazla Hava Saldırısı, 3 Filistinli Öldü

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısına düzenlediği yoğun hava saldırılarında biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinliyi öldürdü. Yarım saat içinde 10'dan fazla İHA saldırısının gerçekleştirildiği bölgede 20'den fazla kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının İsrail destekli milislerin üst düzey bir Hamas üyesini kaçırma girişimi sırasında çıkan çatışmaların ardından yapıldığını bildirdi.

GAZZE/ İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısına düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısında, biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısına yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini yoğun şekilde bombaladı.

Bölgeye yarım saatte insansız hava araçlarıyla (İHA) 10'dan fazla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılarda biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinli hayatını kaybederken 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştığı bildirildi.

"İsrail destekli milisler, üst düzey bir Hamas üyesini kaçırma girişiminde bulundu"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa süre önce Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere saldırı düzenlendiği belirtilerek İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ileri sürüldü.

Yerel kaynaklar ise Gazze kentinin batısında İsrail destekli milis grupların, üst düzey bir Hamas üyesine yönelik kaçırma girişiminde bulunduğunu ve bu sırada çatışmaların patlak vermesi üzerine İsrail hava unsurlarının saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze'nin batısına ilk saldırıyı İsrail ordusu özel kuvvetlerinin düzenlediğini ve çatışmalar sırasında bazı askerlerinin öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 385 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında ise toplam can kaybının 73 bin 456'ya, yaralı sayısının 174 bin 496'ya ulaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ateşkesi Delen İsrail Saldırısı: Gazze'nin Batısına 10'dan Fazla Hava Saldırısı, 3 Filistinli Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ateşkesi Delen İsrail Saldırısı: Gazze'nin Batısına 10'dan Fazla Hava Saldırısı, 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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