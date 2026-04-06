Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinin Karara beldesindeki araçları hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Ölen kişinin naaşı Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırılırken yaralılar Nasır Hastanesine sevk edildi.

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelere saldırılar düzenliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 723 kişinin öldürüldüğü, 1990 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 302'ye, yaralı sayısının da 172 bin 90'a yükseldiği bildirilmişti.