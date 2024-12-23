Ateşkesin İlk Noel'inde Umut Var - Son Dakika
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Ateşkesin İlk Noel'inde Umut Var

İsrail saldırılarında yıkılan kiliselerine rağmen Lübnan'daki Hristiyanlar umutla Noel'i kutlayacak.

23.12.2024 11:17
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda evleri ve kiliseleri yıkılan Hristiyanlar, savaşa ve yıkıma rağmen ateşkes zamanında geçirecekleri ilk Noel'de gelecekten umutlu.

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentine bağlı Dırdıgıyye beldesindeki Aziz George Rum-Katolik Kilisesi, İsrail saldırıları sebebiyle neredeyse tamamen yıkıldı.

Dırdıgıyye Muhtarı Milad Elias İlya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünlerde Noel'i herkes genelde ailesiyle birlikte kutluyor. Biz ise saat 12'de kilisede çanları çalar, ayin yapardık. Ancak şu an kilise yıkılmış durumda. Burada küçük bir salonumuz var ve onu kilise gibi düzenledik. Eğer papaz gelirse, ayin yapacağız. Gelmezse, yarına erteleyeceğiz." dedi.

İlya, kilise ve köyün tarihinin 1850'lere dayandığını belirterek, "Köy büyüdükçe kilise de büyütüldü. Şu an yaklaşık bin kişilik cemaatimiz var. İlk olarak kilisenin yeniden inşası için yardım istiyoruz. Yardım eli uzatacak temiz kalpli insanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bölgede kardeşçe yaşamın sürdüğünü belirten 82 yaşındaki İlya, "Kilise yıkılmış olmasına rağmen, kilisenin enkazına mütevazı Noel ağacını yine de koyduk. Bu, hala bu topraklara bağlı olduğumuzu göstermenin bir yoludur. Yüzyıllardır burada komşularımızla birlikte yaşıyoruz; birbirimizin bayramlarını kutluyor, ziyaret ediyor ve acılarını paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

İlya, kilisenin bölgede ortak yaşamın simgelerinden olduğunu belirterek, "Eğer bu kilise yeniden inşa edilmezse, burada bir kilisemiz olmayacak. Buradan Sur'a kadar başka bir kilise yok." dedi.

Kilisenin daha önceki savaşta da zarar gördüğünü belirten İlya, "Bu, kilisenin yıkıldığı ilk Noel. 1982'de de kilisenin bir kısmı bombalanmıştı, ama o zaman hızlıca yeniden inşa edildi. Şimdi ise tamamen yıkılmış durumda." ifadelerini kullandı.

İlya, kilisede en son 2017'de köy halkının yardımlarıyla iyileştirmeler yapıldığını belirterek, İsrail saldırısında her şeyin yerle bir olduğunu belirtti.

"Kilisenin bu durumda olduğunu görmek gerçekten çok zor bir duygu"

Bölge sakini Meryem Habib el-Huri de göz yaşlarını tutamayarak, "Kilisenin bu durumda olduğunu görmek gerçekten çok zor bir duygu, yüreğimizde bir acı. Ama eminim ki kilise yeniden inşa edilecek. Umarım bu Noel hayırlı olur ve tüm dünyaya barış gelir." dedi.

Huri, kilisedeki Noel ağacının umudu temsil ettiğini belirterek, Lübnan'ın da gelişmesi temennisinde bulundu.

Bölgede elektrik şebekesi ve su hattının zarar gördüğünü hatırlatan Huri, bu sebeple yaşadıkları yerden gitmek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

"Savaş süresinde 15 ay boyunca Rimeyş'i terk etmedik"

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırının sıfır noktasında yer alan Mavi Hat içindeki Hristiyanların yaşadığı Rimeyş beldesinde halk savaşa rağmen topraklarını terk etmedi.

Rimeyş Belediye Başkanı Milad el-Alem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rimeyş'in nüfusunun 6 bin olduğunu söyledi.

Alem, "Bu yılki Noel özel olacak çünkü ateşkes oldu. İnsanlar Noel sevincini paylaşacaklar. Geçen yılki gibi füze ve savaş uçakları sesi olmayacak." dedi.

Rimeyş'in saldırılardan ciddi zarar görmediğini belirten Alem, "Geçen bayramımızı bombardıman sesleri ve çevremizdeki mevcut tüm tehlikelerin altında kutlamıştık." ifadelerini kullandı.

Noel'in ülkesine birlik getirmesi temennisinde bulunan Alem, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı olması talebinde bulunu.

Alem, "Biz savaş süresinde 15 ay boyunca Rimeyş'i terk etmedik, hep buradaydık. Savaş süresinde durum zordu yani biz bu savaşı yaşadık. Herkes üzerine düşeni yaptı." diye konuştu.

Rimeyş Belediye Başkanı, "Halk topraklarından ayrılmayı kabul etmedi çünkü bu topraklar atalarımızın mirası özellikle de 1948'den sonra bedel ödedik. O yüzden kararlı bir şekilde topraklarımızda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Alem, "Biz zorla yerinden edilmeyi kabul etmiyoruz. Atalarımız topraklarını terk etmeyi kabul etmediler, her şeye rağmen topraklarında kararlı bir şekilde kaldılar. Biz de onlardan öğrendik." dedi.

Rimeyş'te göçün yaşanmadığını belirten Alem, "Aksine Rimeyş çevresinden buraya gelenler oldu yaklaşık 575 aile. Rimeyş halkı bir kez bile gitmeyi düşünmediler, beldelerinde kalmayı tercih ettiler." şeklinde konuştu.

Alem, "Gerçek direniş budur. Adam öldürme, kan, silah olmadan topraklarında kalabilmek. Direniş; toprağını, vatanını, kimliğini korunmandır. Bugün toprağın, vatanın ve kimliğin yoksa, hiçbir şeyin yoktur. Var olmasan daha iyi." dedi.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ateşkesin İlk Noel'inde Umut Var - Son Dakika

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