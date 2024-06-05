ATİD Turizmin En\'leri Ödülleri sahiplerini buldu

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Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) ile Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) işbirliğinde "ATİD Turizmin En'leri Ödül Töreni" düzenlendi.

Bu yıl 5'incisi bir otelde gerçekleştirilen törende, 31 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Dönem içerisinde çalışmalarıyla başarı gösteren oteller, seyahat acentaları, restoranlar, rehberler ve yatırımcıların ödüllendirildiği törende, Yılın Haber Ajansı Ödülü, Anadolu Ajansı'na (AA) verildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'de turizmin stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Dünyada turizmde en iddialı ülkelerinden birisi olmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Alpaslan, 2028'de turizm gelirini 100 milyar dolara çıkararak dünyada iddialı konuma gelmek istediklerini belirtti.

Türkiye'nin planladığı turizm hedefine ulaşması için çalışacaklarının altını çizen Alpaslan, "Türkiye 100 milyar dolar turizm gelirine ulaştığında Ankara'mız da bölgemiz de bundan gerekli payı alacak. Ankara'mızın da turizmdeki geliri, insanımızın refahı daha üst seviyelere çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında Başkentin turizmi için her kurumun üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

Ankara'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Yavaş, yabancı turistlerin hem sağlık hem de kültür turizmi için Ankara'ya geldiklerinin bu dönem içinde görüleceğini belirtti.

Ankara'nın turizmi için emek veren herkese teşekkür eden Yavaş, " Mustafa Kemal Atatürk'ün bize başkent olarak bahşettiği Ankara'mızı inşallah dünyanın çeşitli başkentleriyle yarışabilir hale getirmek bizim en büyük borcumuz ve hedefimizdir." diye konuştu.

ATİD Başkanı Birol Akman da ödül töreninin tek kazananının Ankara turizmi olduğunu vurguladı.

Ankara'yı dünya turizm başkentleri arasına taşımak ve ülkenin turizm potansiyelini daha da yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Akman, turizmin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ve kültürel zenginliğinin paylaşılmasında çok önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekti.

Akman, "Ankaralı turizmciler olarak bu sektörün büyümesi, gelişmesi ve Anadolu'nun dünyaya tanıtılması için çaba harcayan herkesin emeğini takdir ediyoruz." şeklinde konuştu.