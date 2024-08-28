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Atık malzemeler çocukların elinde sanat eserine dönüşüyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler, atık malzemelerle takı ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 7-16 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için açılan kurslarda tasarım, mozaik, resim, cam ve seramik başta olmak üzere toplamda 17 farklı branşta sanat eğitimleri veriliyor. Haftanın 5 günü açık olan merkezde istedikleri kurslara katılan çocuklar ve gençler, hayal güçleri ve el becerilerini birleştirerek geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli eserler üretiyor.

Atık kartonlar, pet şişeler, bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklar, kullanılmayan mutfak eşyalarını ve müzik enstrümanları ile kalem gibi atıkları sanat eserine dönüştüren çocukların ve gençlerin el emeği göz nuru ile bin bir zahmetle yaptıkları ürünler göz kamaştırıyor. Geri dönüşümden ve atık eşyalardan elde edilen malzemelerin çocukların ve gençlerin ellerinde birer sanat eserine dönüştüğü merkezde çocuklara ve gençlere atık malzemelerin çöp olmadığı ve çevresel sorunların farkında olmaları da öğretiliyor.

Merkezde kurslara katılan çocuklar ve gençler, aldıkları eğitimler sayesinde hem sosyalleşiyor hem de atıkları sanat eserine dönüştürüyor. Merkezde açılan kurslar sayesinde çevreye katkı sağlanırken, çocukların ve gençlerin el becerileri ile yetenekleri geliştiriliyor. Sanat merkezinin kurslarına katılan çocuklar ve gençler, yeteneklerini geliştirme ve kendi eserlerini üretmek fırsatı bulmanın yanı sıra kurslarda güzel vakit geçiriyor.

"Çalışmalarımız daha çok geri dönüşüm üzerine"

Merkezdeki tasarım atölyesinde çocuklara ve gençlere eğitim veren eğitmen Sevilay Göçer, genç yeteneklerle sanatsal faaliyet yürüttüklerini anlattı. Atık şişeleri, kavanozları, kağıtları ve diğer atık materyalleri tekrar dönüştürülerek süs eşyası olarak değerlendiklerini söyleyen Göçer, "Çalışmalarımız daha çok geri dönüşüm üzerinedir. Çocukların her türlü malzemeye ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için geri dönüşüm üzerine çalışıyoruz. Annelerimizin geri dönüşüm tavaları, çeyizlerinden kalan nakışlar, danteller, evdeki yumurta kolisi, atık kartonlar ve kağıt havlu rulosu yani akla gelebilecek her türlü inci, boncuk ve iplik gibi malzemelerden etkinlikler yapmayı amaçlıyoruz. Çocukların malzeme sıkıntısı çekmemesi ve atık durumda olan bir malzemeyi tekrar tasarım haline getirdiğimizi görmelerini amaçlıyoruz. Geri dönüşüm pet şişelerden bile bebek yapmayı amaçlıyorlar. Bunu nasıl olabileceğini merak ediyorlar. Pet şişenin nasıl bebeğe dönüşebileceğini ve hangi malzemelerle hayat verebileceğimizi merak ediyorlar. Süreci adım adım, aşama aşama kendileri yaptıkları için sonucunu merakla izliyorlar. Kursun sonunda da, bu eserin kendilerinin olabilmesi için 'götürecek miyiz? Bu eser bizim olacak mı? Bu eseri biz mi yaptık ve nasıl yaptık?' diye heyecanla sorular sorup neşeleniyorlar" dedi.

"Merkezde mozaik atölyesine geliyorum"

Mozaik atölyesine katılan öğrencilerden Deniz Gemicioğlu, "Yaz tatilini değerlendirmek için Çocuk Sanat Merkezine geldim. Merkezde mozaik atölyesine geliyorum. Mozaik atölyesinde yumurta ve fıstık kabuklarından mozaikler yapıyoruz. Taşları kırarak mozaik yapıyoruz. Bu atölyede çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu merkezi çok seviyorum. Merkezde vaktimiz çok iyi geçiyor. Mozaik eser yapmak çok eğlenceli oluyor. Herkesi bu merkeze bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Mozaik atölyesinde eğitim alıyorum"

Atık malzemelerden çok güzel sanat eserleri ortaya çıkardıklarını belirten Azra Ekici, merkezdeki mozaik kursunda aldıkları eğitim sayesinde arkadaşları ile birlikte atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürdüklerini belirterek, "Mozaik atölyesinde eğitim alıyorum. Bir buçuk yıldır bu merkeze geliyorum. Öğretmenim sayesinde çok güzel eserler yapıyorum. Eski atıkları sanat eserine dönüştürüyoruz. Eski tavalardan, fıstık ve yumurta kabuklarından birçok sanat eserleri ortaya çıkartıyoruz. Bu merkezde eğitim aldığım için çok mutluyum. Bu kurs sayesinde arkadaşlarımızla geri dönüştürmeyi, paylaşmayı, atıklarla sanat yapmayı öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel eserler ortaya çıkartabiliyoruz" diye konuştu.