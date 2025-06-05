Atıkların zararlarına "Farkında mısın?" kampanyasıyla dikkat çekiliyor - Son Dakika
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Atıkların zararlarına "Farkında mısın?" kampanyasıyla dikkat çekiliyor

05.06.2025 10:44
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Sıfır Atık Vakfı, her türlü atığın, bilinçsiz su ve elektrik tüketiminin çevreye verdiği zararlara dikkati çekmek amacıyla "Farkında mısın?

Sıfır Atık Vakfı, her türlü atığın, bilinçsiz su ve elektrik tüketiminin çevreye verdiği zararlara dikkati çekmek amacıyla "Farkında mısın?" kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve çevre kirliliği konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında son olarak Sıfır Atık Vakfınca "Farkında mısın?" kampanyası başlatıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hazırlanan kampanya kapsamında ülke genelinde şehirlerin farklı noktalarında bulunan bilboardlara, led ekranlara ve reklam panolarına, gıda, tekstil, ilaç gibi ürünlerin atıkları ile su ve elektrik israfının çevreye verdiği zararlara dikkat çekilen görseller yerleştirildi.

Görsellerde, "Farkında mısın? Atık değil, alışkanlık kirletiyor", "Farkında mısın? Attığın her şey sana döner", "Farkında mısın? Balıklar değil, atıklar çoğalıyor", "Farkında mısın? Gereksiz olan, geleceği tehdit eder", "Farkında mısın? Kağıt bir çöp değil, ağaçtır", "Farkında mısın? Moda geçer, tahribat kalır" ve "Su akar ama sonsuz değil" gibi vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırıcı cümlelere yer verildi.

Ayrıca, kampanyaya dair hazırlanan kamu spotu, televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmaya başladı.

Su, yemek, elektrik, ilaç ve kağıdın israfıyla farkında olmadan geleceğin tüketildiğine vurgu yapılan kamu spotunda, "Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım, farkında olmak." ifadesine yer verildi.

"Gelecek, farkındalıkla yeşerecek"

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle "Farkında mısın?" kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Farkında mıyız? Her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik atık, göllere, nehirlere, denizlere ulaşıyor. Plastiklerin parçalanmasıyla oluşan mikroplastikler, gıdamıza, suyumuza, hatta soluduğumuz havaya sızıyor. Yani farkında olmadan canımıza karışıyor. Bugün bu vahim tabloya dur demezsek, veriler yakın gelecekte çevreye sızan plastik miktarının yüzde 50 artacağını söylüyor.

İşte bu yüzden Sıfır Atık Hareketi, sadece bir proje değil; farkındalığın, vicdan eksenli ve bilinçli bir insanlığın yol haritasıdır. Tek yapmamız gereken, tamir ettirmek, dönüştürmek ve yeniden kullanmak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, hepimiz için bir milat olsun. Plastik kirliliğine karşı tek yürek mücadele edelim. Toprağın diliyle konuşalım, suyun çağrısına kulak verelim. Farkında olanlardan olalım. Zira gelecek, farkındalıkla yeşerecek."

Sıfır Atık Hareketi

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Emine Erdoğan oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu ve Emine Erdoğan'a başkanlık teklif etti. Emine Erdoğan, bu teklifi kabul ederek 12 Nisan 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.

Dijital platforma taşınan ve bireysel imzaya açılan beyanı, bugüne kadar aralarında 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ve eşi ile uluslararası üst düzey temsilcinin de olduğu 112 ülkeden yaklaşık 15 bin kişi imzaladı.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

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