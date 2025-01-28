Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da faaliyette bulunan Türk iş insanlarını bir araya getirdi - Son Dakika
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Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da faaliyette bulunan Türk iş insanlarını bir araya getirdi

Yunanistan'da ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunan Türk iş insanları Atina Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

28.01.2025 22:18
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Yunanistan'da ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunan Türk iş insanları Atina Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde yapılan etkinliğe yaklaşık 50 Türk iş insanı katıldı.

Etkinlikte Yunanistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarına hitaben konuşan Erciyes, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşma ve pozitif gündemin ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'teki Atina ziyareti sırasında açıkladığı iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusundaki çalışmaların tüm ilgili kurumları içerecek şekilde devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasında 2023 sonunda 5,8 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2024'te yaklaşık 6,2 milyar dolara ulaştığını belirten Erciyes, Büyükelçilik olarak Yunanistan'daki Türk iş insanlarına destek olmak üzere, 2023 sonunda "Yunanistan Türk İş İnsanları Topluluğunun" kurulduğuna dikkat çekti.

Erciyes, henüz tüzel kişiliği olmayan bu oluşumun üye sayısının 200'e ulaştığını belirterek bugün Büyükelçilikte düzenlenen toplantıyla Türk iş insanlarının hem sorun ve önerilerinin dinlenmesini, hem de birbirlerini tanımalarının hedeflendiğini ifade etti.

Erciyes hitabında Yunanistan ile ikili ilişkiler, Ipsala-Kipi sınır kapısında yapılacak yeni köprü projesi dahil olmak üzere ikili ticarete ivme kazandıracak projeler ve son gelişmeler hakkında bilgi paylaştı.

Etkinlikte söz alan Atina Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Hamid Tatcı da Yunanistan'ın ekonomik görünümüne, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilere, ihracatın arttırılmasına yönelik devlet desteklerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Her iki ülkedeki karşılıklı yatırımlara değinen Tatcı, Yunanistan'daki fuarlara daha etkin katılımın önemine de dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan bir diğer isim olan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık ise, Konsolosluğun, tüm vatandaşlara olduğu gibi iş insanlarına da her türlü yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Ziraat Bankası Atina Şube Yöneticisi İshak Böge de, Ziraat Bankasının Türkiye ve Yunanistan arasındaki dış ticaretin finansmanında ve yatırımlarda rol oynadığını belirterek, "Burada ticaretin en önemli unsuru nakit akışını sağlayabilmek. Biz burada önemli hizmetlerde destek veriyoruz." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, Yunanistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları birbirini tanıma fırsatı elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da faaliyette bulunan Türk iş insanlarını bir araya getirdi - Son Dakika

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