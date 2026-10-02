Atina'da NAZA belgeselini izleyenleri, İsrail askerlerinin itirafları etkiledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da izleyiciler, Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarına yer veren ve Gazze'deki saldırıları soykırım olarak ele alan NAZA belgeselini etkileyici buldu.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ile Rachel Szor'un yaptığı NAZA belgesel filmi, 12 Eylül 2026'da 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" almasının ardından birçok ülkede olduğu gibi Yunanistan'da da gösterime girdi.

Gösterimlerin çoğu için biletler günü gelmeden tükendi.

Belgeseli Atina'da izleyenler AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dimitris Çeripis, "Bu insanlar yaptıkları hiçbir şey için pişman olmuyorlar diye düşündüm, bunun çok normal bir durum olduğunu düşünüyorlar. Bu da tarihinde bunca şey yaşamış bir halkın nasıl bozulduğunu gösteriyor. Hepsi suçlu. Beni şaşırtan şey bu suçları işleyen kişilerin bunu suç olarak görmemesi oldu. Bu akıl almaz bir durum." diye konuştu.

Yaşananlardan ötürü kendini çok üzgün hissettiğini belirten Panos belgesel için, "Çok duygu yüklüydü. Bunu izleyince, insan bu zamana kadar nasıl bir şey yapmadan yaşadığını bilemiyor. Nasıl yardım edeceğini de bilmiyorsun. Seni derin düşüncelere salıyor." dedi.

Anastasis ise belgeselin kendisini altüst ettiğini belirterek, "Bu cinayet sisteminde çalışan İsrailli askerler bana Adolf Eichmann'ı hatırlattı. Auschwitz'te Yahudileri öldüren kişilerdendi. Programın sorumlusuydu. O da 'Ben sadece emirleri yerine getirdim.' demişti. Aynısı buradaki askerler için de geçerli." diye konuştu.

İsmini belirtmek istemeyen bir başka izleyici de belgeselin kendisinde şok etkisi yarattığını belirtti.

Venedik Film Festivali'nden ödüllü film, İsrail'de tartışma yarattı

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 12 Eylül'deki ödül töreninde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

Belgeselin, Avrupa'nın en köklü film festivalinden ödül alması İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, savcılık ve komutanlıklara, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek, kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA filminin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmiş, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken, İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.