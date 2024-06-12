Atina'da Sıcak Hava Nedeniyle Akropolis Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika
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Atina'da Sıcak Hava Nedeniyle Akropolis Ziyarete Kapatıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sıcak hava dalgası nedeniyle tarihi Akropolis, 12.00-17.00 saatleri arasında ziyarete kapatıldı. Akropolis'in geçen yıl 4 milyon turist tarafından ziyaret edildiği belirtilirken, hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Batı Trakya ve orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde ise okullar tatil edildi. Meteoroloji Dairesi, yarın da 40 derecenin üzerinde hava sıcaklığı beklendiğini açıkladı.

12.06.2024 13:40
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Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tarihi Akropolisin, 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Yunanistan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yaklaşık 4 milyon turist tarafından ziyaret edilen Akropolis, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 39 dereceye ulaşması beklendiğinden, bugün 12.00-17.00 saatlerinde kapalı olacak.

Sıcak havanın etkili olduğu Batı Trakya ve orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde, saat 12.00 itibarıyla okular tatil edildi.

Meteoroloji Dairesine göre, yarın 40 derecenin üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, 14 Haziran Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina'da Sıcak Hava Nedeniyle Akropolis Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika

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