Atina'dan Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı

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Atina Belediye Meclisinde alınan kararla Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı yapıldı.

Atina Belediyesi Meclis Üyesi Kostas Papadakis sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın belediye meclisinde Filistin ve Lübnan için ateşkes çağrısı yapıldığını açıkladı.

Papadakis'in paylaştığı karar metnine göre, Atina Belediyesi, Gazze'de bir an evvel ateşkes yapılması ve Lübnan'daki "çatışmaların" sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kararda, Yunan hükümetinden ise savaşın yayılmasına, insani krizin derinleşmesine ve sivil kayıpların artmasına neden olacak herhangi bir işbirliğinden kaçınması, ateşkes için oluşturulan inisiyatiflere aktif olarak katılması istendi.

Yunanistan Filistin Toplumu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Atina'nın, belediye meclisinde yapılan oylamada Filistin ve Lübnan'da ateşkes çağrısı yapan ilk Avrupa başkenti olduğunu ifade etti.