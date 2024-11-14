Atina'dan Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atina'dan Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı

Atina Belediye Meclisi, Filistin ve Lübnan için ateşkes talep etti, Yunan hükümetine işbirliği uyarısı.

14.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atina Belediye Meclisinde alınan kararla Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı yapıldı.

Atina Belediyesi Meclis Üyesi Kostas Papadakis sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın belediye meclisinde Filistin ve Lübnan için ateşkes çağrısı yapıldığını açıkladı.

Papadakis'in paylaştığı karar metnine göre, Atina Belediyesi, Gazze'de bir an evvel ateşkes yapılması ve Lübnan'daki "çatışmaların" sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kararda, Yunan hükümetinden ise savaşın yayılmasına, insani krizin derinleşmesine ve sivil kayıpların artmasına neden olacak herhangi bir işbirliğinden kaçınması, ateşkes için oluşturulan inisiyatiflere aktif olarak katılması istendi.

Yunanistan Filistin Toplumu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Atina'nın, belediye meclisinde yapılan oylamada Filistin ve Lübnan'da ateşkes çağrısı yapan ilk Avrupa başkenti olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Lübnan, Dünya, Gazze, atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'dan Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
17:50 Deprem uzmanı Marmara’daki o kenti işaret etti: Eli kulağında Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: Atina'dan Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.