Atina Yakınlarında Çıkan Yangın Nedeniyle Hastaneler Tahliye Edildi - Son Dakika
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Atina Yakınlarında Çıkan Yangın Nedeniyle Hastaneler Tahliye Edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle iki hastanenin tahliye edildiği bildirildi. Yangın, Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştı ve hastaneler tahliye edildi. İtfaiyecilerin zorlu mücadelesi devam ediyor.

12.08.2024 09:38
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle iki hastanenin tahliye edildiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, ağaçlık alandaki yangının bu sabah erken saatlerde rüzgarın etkisiyle Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi yakınına ulaştığı belirtildi.

Bunun üzerine yetkililerin, bölgede bulunan hastanelerin tahliye edilmesi kararı aldıkları kaydedilen haberlerde, çocuk hastanesinin içinin dumanla dolduğu ve tahliye kararının geç alındığı ifade edildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yaptığı acil durum bilgilendirmesinde, bir itfaiyecinin yangına müdahale sırasında yaralandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Tüm ekiplerin gece boyunca zorlu bir mücadele verdiğini belirten sözcü, tüm çabalara rağmen yangının hızla yayıldığı ve Penteli Dağı'na ulaştığını ifade etti.

Vathrakoyannis, "Maalesef, rüzgarın şiddetinin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor ve bu nedenle yangının devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların yetkililerin talimatlarına uyması gerekiyor." dedi.

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina Yakınlarında Çıkan Yangın Nedeniyle Hastaneler Tahliye Edildi - Son Dakika

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