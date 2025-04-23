Atiye Erkoç'un 76 Yıl Sonra Şiir Okuma Heyecanı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat 'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan 86 yaşındaki Atiye Erkoç, 10 yaşında ilkokula giderken okuduğu şiiri, 76 yıl sonra aynı yerde ve aynı heyecanla okumanın mutluluğunu yaşadı.

Yozgat'ın Fakıbeyli Köyü'nde ikamet eden ve bundan 76 yıl önce köy okulunun 4/A sınıfında okuyan 86 yaşındaki Atiye Erkoç, 10 yaşındayken köyünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde şiir okuması için öğretmenleri tarafından Yozgat'a getirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 1949 yılında yapılan törende "23 Nisan" adlı şiiri coşkuyla okuyan Atiye Erkoç, 76 yıl sonra aynı heyecanı bir kez daha yaşadı.

86 yaşındaki Atiye Erkoç, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, görevlilerin yardımıyla meydanın ortasına kadar getirildi, koltuğa oturup 23 Nisan şiirini yeniden ezberden okudu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eşi Arzu Özkan ile Asiye Erkoç'u tebrik edip, çiçek takdiminde bulundu.

Tekrar aynı şiiri okumanın mutluluğunu yaşayan Atiye Erkoç, "Atatürk'ün şiiri, 10 yaşındayken okumuştum. Köyden buraya bayrama getirdiler, bayramda aynı yerde bu şiiri okumuştum. Çok mutlu oldum. Bu yaşa geleceğimi bilmiyordum. Bu yaşa getirdi Allah, ömrümü uzun vermiş. Aynı şiiri tekrar aynı yerde yine okudum" diyerek duygularını dile getirdi.