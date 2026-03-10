Atkaracalar\'da Kadınlar Günü İftarı

Atkaracalar ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Hünerli Hanımlar Derneği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Saliha Karataş da ilçedeki kadınlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam Karataş, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine ve değerine değinerek, kadınların sosyal hayattaki rolünün güçlenmesinin toplumun gelişmesine büyük katkı sağladığın kaydetti.