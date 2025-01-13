Atkısı Makineye Kaptırdı, Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci yaşamını yitirdi.
Hacı Derviş Mahallesi'nde şekerleme üretimi yapan İsmail Özoğul, (61) atkısını dükkandaki iş makinesine kaptırdı.
İş yerine gelen çevre esnafı Özoğul'u hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özoğul'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Özoğul'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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