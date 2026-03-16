Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

16.03.2026 13:20
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, ailesini tehdit eden 9 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede çeşitli suçlamalar yer alıyor ve 6'sı tutuklu durumda.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesi, olaya ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapılması ve Atlas Çağlayan adına sosyal medya hesabı açılıp paylaşımlar yapılmasına ilişkin Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi ve Bakırköy Çocuk Mahkemesine hitaben iddianame hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada 6'sı tutuklu 9 zanlı hakkında hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit" ve "birden fazla kişi ile tehdit", 1 şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", 1 şüphelinin "suç işlemeye alenen tahrik etme", 1 şüphelinin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", 1 şüphelinin "kişinin hatırasına hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", 2 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuğun da "birden fazla kişi ile tehdit", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ile "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit" ile suçlandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan, kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince olayda kullandığı bıçakla yakalanan 18 yaşından küçük E.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin şüpheli E.Ç. hakkındaki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan, sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla Çağlayan'ın ailesini tehdit eden kişilerle ilgili de yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı şüpheliler tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

