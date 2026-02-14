Atlas Ege İçin Balon Uçurdular

Burdur'un Altınyayla ilçesinde yardım kampanyası tamamlanan SMA Tip 1 hastası, 1 yaşındaki Atlas Ege Sevinç için balonlar uçuruldu.
Altınyayla Güreş Stadı'nda düzenlenen programa, vatandaşlar ellerinde mavi balonlarla katıldı.
Katılımcılar ellerindeki mavi balonları Atlas Ege için gökyüzüne uçurdu.
Programa, Sevinç ailesi, çocuklar ve aileleri de katıldı.
