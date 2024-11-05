Atlet Kiplagat'ın Katilleri 35 Yıl Hapis Cezası Aldı

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Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ı Kenya'da bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunan 2 kişi, 35'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, 34 yaşındaki Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, Peter Ushuru Khalumi ve David Ekai Lokere'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan 35'er yıl hapis cezası verdi.

Yargıç Reuben Nyakundi, kapalı devre televizyon kamerası görüntülerine göre, Khalumi ve Lokere'nin Kiplagat'ı takip ettiklerini ve daha sonra öldürdüklerini söyledi.

Kiplagat, 2023 sonunda Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir aracın içinde ölü bulunmuştu. Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirlenmişti.

Kiplagat, Uganda'yı Olimpiyat Oyunları ve dünya şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.