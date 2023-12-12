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Atmaca, yakaladığı kumruyu yerken görüntülendi - Son Dakika
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Atmaca, yakaladığı kumruyu yerken görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir atmaca, yakaladığı kumruyu yerken bir evin avlusuna kondu. Avını yemeye başlayan atmaca, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kumruyu yerken evin penceresi açılınca ürken atmaca, avını da alıp uçarak gözden kayboldu.

12.12.2023 - 18:06,
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir atmaca, yakaladığı kumruyu yerken görüntülendi.

Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir atmaca, yakaladığı kumruyla bir evin avlusuna kondu. Avını yemeye başlayan atmaca, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kumruyu yerken evin penceresi açılınca ürken atmaca, avını da alıp uçarak gözden kayboldu.(DHA)

Atmaca, yakaladığı kumruyu yerken görüntülendi
Kaynak: DHA
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