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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir atmaca, yakaladığı kumruyu yerken görüntülendi.
Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir atmaca, yakaladığı kumruyla bir evin avlusuna kondu. Avını yemeye başlayan atmaca, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kumruyu yerken evin penceresi açılınca ürken atmaca, avını da alıp uçarak gözden kayboldu.(DHA)
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