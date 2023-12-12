MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir atmaca, yakaladığı kumruyu yerken görüntülendi.

Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir atmaca, yakaladığı kumruyla bir evin avlusuna kondu. Avını yemeye başlayan atmaca, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kumruyu yerken evin penceresi açılınca ürken atmaca, avını da alıp uçarak gözden kayboldu.(DHA)