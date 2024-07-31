ATO Başkanı Gürsel Baran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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ATO Başkanı Gürsel Baran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette deprem süreci ve destekler konuşuldu.

31.07.2024 10:27
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Baran, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Yasin Özyolu ve Ali İhsan Güçlü, ATO Meclis Üyesi Mehmet Özbey ile MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette 6 Şubat depremleri üzerinden geçen 18 ayda Malatya'da yaşanan süreç hakkında bilgiler veren Sadıkoğlu, "Yeniden ayağa kalma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde her türlü ziyaret ve desteğin büyük önemi var. Ankara Ticaret Odası, depremin ilk gününden itibaren önemli sorumluluklar alarak her konuda yanımızda oldu. Değerli Başkanımız Gürsel Baran'a kıymetli ziyaretleri ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ankara Ticaret Odası ile kardeş oda bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran da 6 Şubat'tan bugüne Malatya'ya üçüncü gelişi olduğunu belirterek, "Her gelişimde Malatya Ticaret ve Sanayi Odamıza mutlaka uğrarım. Oğuzhan başkanımızdan bilgiler alırız. Malatya TSO ile kardeş oda gibi hareket ediyoruz. Depremden ağır hasar alan Malatya için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ATO Başkanı Gürsel Baran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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